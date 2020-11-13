Рами посоветовал Бензема извиниться ради возвращения в сборную Франции

Чемпион мира-2018 Адиль Рами считает, что нападающему Кариму Бензема стоит попытаться вернуться в сборную Франции. Форвард «Реала» не вызывается в национальную команду с 2015 года из-за участия в скандале с шантажом Матье Вальбуэна интимным видео.

— Так обидно, что Бензема не в этой сборной, — сказал Рами в эфире радио RMC. - Это слишком глупая история. Если нужны публичные извинения, то сделай это, Карим. Подумай о Франции!

Напомним, в сентябре 34-летний Рами подписал контракт с «Боавиштой». Ранее он принадлежал «Сочи», куда перешел зимой 2020 года, но не провел ни одного матча за команду.