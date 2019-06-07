Рахим Стерлинг: "Сборная Англии неплохо старалась, но ничего не получилось"

Капитан сборной Англии Рахим Стерлинг после поражения от Голландии​ в 1/2 финала Лиги наций (1:3) отметил, что команда была не похожа на себя. По его мнению, у англичан ничего не получилось.

– Сопернику хорошо удавался прессинг, – цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга. – Мне казалось, моментами мы неплохо старались, но ничего не получилось. Мы должны продолжать стараться, на этом нельзя останавливаться. Сегодня команда была не совсем той, что обычно. Несколько игроков основного состава не вышли на поле.

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