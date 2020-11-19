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Радимов — о крупном поражении сборной России: «Окончание года печальное — шесть матчей без побед»

01:10
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Экс-футболист сборной России Владислав Радимов в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение национальной команды от Сербии (0:5) в матче Лиги наций.

— Удивлен таким результатом, ничего не предвещало, конечно. По крайней мере забить наши могли, моменты были, но сербы победили заслуженно, — сказал Радимов «СЭ». — Не готов рассуждать о том, кого нам не хватило.
Я думаю, что эмоционально получить столько мячей вратарю было тяжело. Эта замена, как в хоккее, когда снимают вратаря, примерно из той же серии.
Хорошо, что этот тяжелый год заканчивается для сборной, и в следующем надо готовиться с новыми силами, постараться все оставить в этом, забыть. Конечно, окончание года печальное, 6 матчей без побед это не лучшая статистика. (Анастасия Пастернак)

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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