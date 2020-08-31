«Рад всех снова увидеть». Дзюба показал фото с тренировки сборной России
19:05
Нападающий сборной России Артем Дзюба на своей странице в Instagram опубликовал фото с тренировки.
«Сборы начинаются, рад снова всех увидеть», — написал 32-летний форвард.
Сборная России продолжает подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций. 3 сентября Россия сыграет дома с Сербией, 6 сентября — на выезде с Венгрией.
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