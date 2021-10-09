Рабьо сдал положительный тест на коронавирус и пропустит финал Лиги наций
Полузащитник сборной Франции и «Ювентуса» Адриен Рабьо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба французской национальной команды.
Футболист находится на изоляции и не отправится вместе со сборной на финал Лиги наций в Милан. В связи с регламентом Дидье Дешам не может заменить полузащитника другим игроком.
Adrien Rabiot ne pourra pas participer ? la finale de la Ligue des Nations, dimanche ? 20h45, contre l'Espagne. https://t.co/YD6SRvrWoa— Equipe de France ?? (@equipedefrance) October 9, 2021
Финал Лиги наций Испания — Франция состоится завтра, 10 октября, начало — в 21.45 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.fff.fr/article/3594-adrien-rabiot-forfait-pour-la-finale.html
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