Пять из пяти. Комличенко попал в перекладину на тренировке сборной

Нападающий «Динамо» и сборной России Николай Комличенко на тренировке национальной команды попал пять раз в перекладину с пяти ударов, сообщает Twitter cборной.

«Окей, Гугл, покажи магию вне Хогвартса», — подписала пост пресс-служба.

Сборная продолжает подготовку к трем матчам октября. Все они пройдут в Москве — контрольная встреча против Швеции (8 октября) на «ВЭБ Арене» и в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».