Пять из пяти. Комличенко попал в перекладину на тренировке сборной
17:02
Нападающий «Динамо» и сборной России Николай Комличенко на тренировке национальной команды попал пять раз в перекладину с пяти ударов, сообщает Twitter cборной.
«Окей, Гугл, покажи магию вне Хогвартса», — подписала пост пресс-служба.
Сборная продолжает подготовку к трем матчам октября. Все они пройдут в Москве — контрольная встреча против Швеции (8 октября) на «ВЭБ Арене» и в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».
Окей, Гугл, покажи магию вне Хогвартса ???#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/4ujpJLVqCM— Сборная России (@TeamRussia) October 6, 2020
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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