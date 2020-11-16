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Пьянич: «Играть в лиге А сейчас слишком сложно для Боснии»

05:18
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Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич подвел итоги матча Лиги наций против Голландии (1:3).

«В предыдущей игре мы очень хорошо сыграли против Голландии, но на этот раз можно было заметить разницу в качестве команд. Они сильнее нас и у них больше опыта. Я думаю, что играть в лиге А слишком сложно для нас сейчас. Мы старались изо всех сил, но это непросто. Так что теперь нам нужно подготовиться к следующей игре с Италией и постараться хорошо закончить турнир дома», — приводит слова Пьянича официальный сайт УЕФА.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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