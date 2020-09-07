«Просто не было времени». Черчесов объяснил, почему не дал шанс новичкам сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о первых матчах национальной команды против Сербии (3:1) и Венгрии (3:2) в Лиге наций. Также специалист рассказал, почему новички сборной не смогли выйти на поле.

— Надо к играм готовиться. Практически год мы не виделись. Какие-то требования притупляются, поэтому потребовалось определенное время, чтобы вернуть некоторые навыки, — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24». — Мы тремя группами собирались. Чтобы мы максимально каждый час использовали для подготовки. В большинстве нам это удалось. Были некоторые нюансы, но все сложилось успешно.

Венгры уже начали чемпионат, у сербов очень сильный по именам состав. Зато они поменяли тактику, к которой мы не были готовы. Пришлось подстраиваться.

Наши игроки много матчей провели за короткое время. Мы видим по цифрам, что состояние было не самое оптимальное. Видели, в каком состоянии наши футболисты. Даже практически не проводили двусторонки: уделяли все время тактике и восстановление. Молодых игроков не удалось прощупать, потому что просто не было времени.

Есть дискуссионные моменты, есть соперник, есть состояние своих игроков, есть свои идеи. Нюансы всякие. Мы и так давно не играли, так еще выпали игроки, которые много решали в атаке. Но те, кто у нас есть, их прекрасно заменили. Не знаю, как это прозвучит, но мы настолько к травмам привыкли, но по рабочему к этому не обращаем внимание.