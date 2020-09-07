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«Просто не было времени». Черчесов объяснил, почему не дал шанс новичкам сборной России

14:45
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о первых матчах национальной команды против Сербии (3:1) и Венгрии (3:2) в Лиге наций. Также специалист рассказал, почему новички сборной не смогли выйти на поле.

6&nbsp;сентября. Будапешт. Венгрия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:3. Андрей Семенов.Сборной России нужен защитник? Что случилось во втором тайме матча с Венгрией

— Надо к играм готовиться. Практически год мы не виделись. Какие-то требования притупляются, поэтому потребовалось определенное время, чтобы вернуть некоторые навыки, — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24». — Мы тремя группами собирались. Чтобы мы максимально каждый час использовали для подготовки. В большинстве нам это удалось. Были некоторые нюансы, но все сложилось успешно.

Венгры уже начали чемпионат, у сербов очень сильный по именам состав. Зато они поменяли тактику, к которой мы не были готовы. Пришлось подстраиваться.

Наши игроки много матчей провели за короткое время. Мы видим по цифрам, что состояние было не самое оптимальное. Видели, в каком состоянии наши футболисты. Даже практически не проводили двусторонки: уделяли все время тактике и восстановление. Молодых игроков не удалось прощупать, потому что просто не было времени.

Есть дискуссионные моменты, есть соперник, есть состояние своих игроков, есть свои идеи. Нюансы всякие. Мы и так давно не играли, так еще выпали игроки, которые много решали в атаке. Но те, кто у нас есть, их прекрасно заменили. Не знаю, как это прозвучит, но мы настолько к травмам привыкли, но по рабочему к этому не обращаем внимание.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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