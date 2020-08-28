Промес, Депай, ван Дейк и де Йонг в составе сборной Голландии на матчи с Польшей и Италией

Сборная Голландии назвала состав на ближайшие матчи Лиги наций. Команде предстоит сыграть с Польшей и Италией.

Состав сборной Голландии

Вратари: Марко Бизот (АЗ), Яспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дамфрис (ПСВ), Ханс Хатебур («Аталанта»), Перр Схуурс («Аякс»), Йоэль Фелтман («Брайтон»), Стефан де Врей («Интер»), Оуэн Вийндал (АЗ).

Полузащитники: Донни ван де Бек («Аякс»), Лерой Фер («Фейеноорд»), Мохамед Ихаттарен (ПСВ), Мартен де Роон («Аталанта»), Кевин Строотман («Марсель»), Жоржинью Вайналдум («Ливерпуль»).

Нападающие: Райан Бабел («Галатасарай»), Стевен Бергвейн («Тоттенхэм»), Люк де Йонг («Севилья»), Мемфис Депай («Лион»), Квинси Промес («Аякс»).

4 сентября Голландия дома сыграет с Польшей, 7 сентября — с Италией.