Промес, Депай, ван Дейк и де Йонг в составе сборной Голландии на матчи с Польшей и Италией
Сборная Голландии назвала состав на ближайшие матчи Лиги наций. Команде предстоит сыграть с Польшей и Италией.
? | Dit is de selectie voor de duels met Polen en Itali?: https://t.co/BXZqDQ1Hx0.#TheNewWave #WeStartedSomething pic.twitter.com/eVzAsHQdhc— OnsOranje (@OnsOranje) August 28, 2020
Состав сборной Голландии
Вратари: Марко Бизот (АЗ), Яспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич»).
Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дамфрис (ПСВ), Ханс Хатебур («Аталанта»), Перр Схуурс («Аякс»), Йоэль Фелтман («Брайтон»), Стефан де Врей («Интер»), Оуэн Вийндал (АЗ).
Полузащитники: Донни ван де Бек («Аякс»), Лерой Фер («Фейеноорд»), Мохамед Ихаттарен (ПСВ), Мартен де Роон («Аталанта»), Кевин Строотман («Марсель»), Жоржинью Вайналдум («Ливерпуль»).
Нападающие: Райан Бабел («Галатасарай»), Стевен Бергвейн («Тоттенхэм»), Люк де Йонг («Севилья»), Мемфис Депай («Лион»), Квинси Промес («Аякс»).
4 сентября Голландия дома сыграет с Польшей, 7 сентября — с Италией.