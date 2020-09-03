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«Престижным турниром Лигу наций я не назову». Романцев — о матчах против Сербии и Венгрии

06:21
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев не считает Лигу наций престижным турниром. По его мнению, сборная России должна обыгрывать Сербию и Венгрию.

— Престижным турниром Лигу наций я не назову, — цитируют «Известия» Романцева. — Скорее это своеобразный полигон для очередной проверки состояния сборной и определения путей для усиления ее игры. Что касается матчей с сербами и венграми, то, на мой взгляд, мы должны их побеждать. Но это нисколько не может рождать недооценку соперника. Уверен, что Черчесов знает, как настроить ребят на эти игры и отобрать в состав именно тех, кто сильнее на поле сегодня, а не вчера.

Сборная Черчесова остается таким же крепким и сплоченным коллективом, который он сумел создать к домашнему чемпионату мира, — продолжил специалист. — Еще в «Спартаке» я почувствовал у Стаса характер лидера-бойца. Очень рад, что таким он остался и в сборной.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1056029/sevastian-terletckii-aleksandr-lvov/kak-zanovo-rodilis-sbornaia-rossii-sygraet-pervyi-match-za-9-mesiatcev

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