«Прессинг был сильным». Главный тренер сборной Венгрии назвал Россию физически крепким соперником

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси после матча Лиги наций против сборной России (0:0) отметил, что его команда не играла лучше. По его мнению, сегодня венгры столкнулись с физически крепким соперником.

— В чем вы улучшили игру?

— Не считаю, что мы играли лучше. Мы просто тщательнее действовали в обороне и избежали тех ошибок, которые допустили в Будапеште. Да, было нелегко, прессинг был сильным. Но и нам иногда удавалось показывать хорошую игру. Мы со своей стороны сделали все, что возможно было сделать. Есть некоторые аспекты, которые можно улучшить, но замечу, что мы не всегда будем играть против таких физически сильных соперников, как сборная России.

— Почему вы выбрали более оборонительную тактику на эту встречу?

— Я не сказал бы, что мы играли иначе. Мы хотели бы играть активнее, агрессивнее, но нужно учитывать, что мы играли против физически крепкого соперника. Если мяч у соперника, тебе всегда приходится много обороняться. В этой встрече много времени мы проводили в обороне, а противнику удалось создать несколько хороших моментов. (Гоша Чернов)