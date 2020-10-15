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«Предъявить сборной нечего, все старались». Семенов — о ничьей с Венгрией

00:20
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Защитник сборной России Андрей Семенов после ничьей с Венгрией в матче Лиги наций (0:0) отметил, что команда хотела выиграть. По его мнению, предъявить сборной нечего.

— Когда они начали проседать, мы завладели инициативой. В концовке мы поддавливали, — сказал Семенов в эфире «Матч ТВ». — Хотелось выиграть, закрепиться на первом месте. К сожалению, не забили, из-за этого смазанное впечатление. А так предъявить сборной нечего. Все старались, бились.

Россия — Венгрия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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