Защитник сборной России Андрей Семенов после ничьей с Венгрией в матче Лиги наций (0:0) отметил, что команда хотела выиграть. По его мнению, предъявить сборной нечего.

— Когда они начали проседать, мы завладели инициативой. В концовке мы поддавливали, — сказал Семенов в эфире «Матч ТВ». — Хотелось выиграть, закрепиться на первом месте. К сожалению, не забили, из-за этого смазанное впечатление. А так предъявить сборной нечего. Все старались, бились.