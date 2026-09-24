Португалия — Уэльс: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

Сборные Португалии и Уэльса встретятся в 1-м туре группы A4 Лиги наций УЕФА в четверг, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Начало матча — в 21.45 по московскому времени.

Лига наций A. Группа 4.

24 сентября, 21:45. Жозе Алваладе (Лиссабон)

Следить за счетом и ключевыми событиями встречи Португалия — Уэльс можно в матч-центре «СЭ».

В России прямую трансляцию покажет Okko. UEFA указывает сервис официальным правообладателем Лиги наций на территории России.

Португалия и Уэльс начинают выступление в группе A4. Их соперниками по квартету также являются Норвегия и Дания.

Португальцы — двукратные обладатели Лиги наций (2018/19, 2025/26), а валийцы в сезоне 2024/25 вернулись в высший дивизион.

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