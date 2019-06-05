22:12 | Футбол — Лига наций

Португалия - Швейцария: Роналду открыл счет ударом со штрафного

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в полуфинальном матче Лиги наций со сборной Швейцарии. 

На 25-й минуте он забил прямым ударом со штрафного, поймав на противоходе Яна Зоммера. Для форварда этой 86-й гол за национальную команду и первый гол со штрафного с матча против сборной Испании (3:3) на ЧМ-2018.

 

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Португалия - Швейцария

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/nation-league/

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