Португалия - Швейцария: Роналду открыл счет ударом со штрафного

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в полуфинальном матче Лиги наций со сборной Швейцарии.

На 25-й минуте он забил прямым ударом со штрафного, поймав на противоходе Яна Зоммера. Для форварда этой 86-й гол за национальную команду и первый гол со штрафного с матча против сборной Испании (3:3) на ЧМ-2018.

Cristiano Ronaldo scores his first goal in the Uefa Nations League. pic.twitter.com/eJ7Er8oz7r — Madridista Haven¹³ (@MadridistaHaven) 5 июня 2019 г.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр