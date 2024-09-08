Португалия сыграет с Шотландией в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в воскресенье, 8 сентября. Команды выступают в Лиге А. Игра пройдет на стадионе «Эштадио да Луш» в Лиссабоне (Португалия), стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события матча Португалия — Шотландия доступны в матч-центре нашего сайта.

Португалия и Шотландия играют в группе 1. В 1-м туре португальцы на своем поле победили Хорватию (2:1), а шотландцы дома уступили Польше (2:3). В сезоне-2022/23 Португалия играла в Лиге А, а Шотландия — в Лиге В.