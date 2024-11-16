Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 00:44

Сборная Португалии разгромила Польшу в Лиге наций, Роналду оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Португалии в матче группового турнира Лиги наций обыграла Польшу со счетом 5:1.

Дубль оформил Криштиану Роналду, еще по голу забили Рафаэль Леау, Бруну Фернандеш и Педру Нету. У поляков гол на счету Доминика Марчука.

В другом матче сборная Хорватии проиграла Шотландии — 0:1. Хорваты играли вдесятером с 44-й минуты после удаления Петара Сучича.

После этого матча Португалия с 13 очками занимает первое место в группе 1 лиги A, Польша с 4 очками — на третьей строчке. Хорватия с 7 очками расположилась на втором месте, Шотландия с 4 очками — на последнем.

Лига наций A. Группа 1
15 нояб, 22:45. do Dragao (Порту)
Португалия
5:1
Польша
Лига наций A. Группа 1
15 нояб, 22:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
1:0
Хорватия

Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Читайте также
Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время стердауна
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
«Станковичу надо быстрее разобраться в командной игре». Юрий Ковтун — об увольнении Амарала, целях «Спартака»
«Ак Барс» в овертайме победил СКА в матче КХЛ
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лига наций, результаты 15 ноября: Португалия разгромила Польшу, Испания обыграла Данию и другие матчи

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости