Сборная Португалии разгромила Польшу в Лиге наций, Роналду оформил дубль

Сборная Португалии в матче группового турнира Лиги наций обыграла Польшу со счетом 5:1.

Дубль оформил Криштиану Роналду, еще по голу забили Рафаэль Леау, Бруну Фернандеш и Педру Нету. У поляков гол на счету Доминика Марчука.

В другом матче сборная Хорватии проиграла Шотландии — 0:1. Хорваты играли вдесятером с 44-й минуты после удаления Петара Сучича.

После этого матча Португалия с 13 очками занимает первое место в группе 1 лиги A, Польша с 4 очками — на третьей строчке. Хорватия с 7 очками расположилась на втором месте, Шотландия с 4 очками — на последнем.