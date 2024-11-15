Сборные Португалии и Польши встретятся в матче Лиги наций УЕФА в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 22.45 по московскому времени.

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«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги наций. С ключевыми моментами игры Португалия — Польша можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды играют в группе 1 Лиги А с Шотландией и Хорватией. Встреча сборных в первом круге завершилась победой португальцев со счетом 3:1. В четырех матчах Португалия набрала 10 очков, а Польша — четыре.