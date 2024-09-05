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Сегодня, 19:45

Португалия — Хорватия: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборные Португалии и Хорватии проведут матч группы 1 Лиги наций А в четверг, 5 сентября. Игра состоится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало — 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Португалия — Хорватия будет доступна на платформе Okko Sport и начнется в 21.45 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций.

Лига наций A. Группа 1
05 сент, 21:45. Estadio da Luz (Лиссабон)
Португалия
Хорватия

В личных встречах этих соперников одну победу одержала Хорватия, пять — Португалия, еще один матч завершился вничью. Разность мячей — 14-6 в пользу португальцев.

Футбол
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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