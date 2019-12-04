Португалия, Голландия, Англия и Швейцария в первой корзине жеребьевки дивизиона А Лиги наций

УЕФА определил посев перед жеребьевкой группового этапа Лиги наций-2020/21.

В дивизионе А команды были распределены так:

Первая корзина: Португалия, Голландия, Англия, Швейцария.

Вторая корзина: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

Третья корзина: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

Четвертая корзина: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Команды, находящиеся в первой корзине, в предыдущем розыгрыше выиграли свои группы и вышли в финальную стадию. Победителем прошлого турнира стала команда Португалии.

Напомним, сборная России попала в первую корзину дивизиона В с командами Австрии, Уэльса и Чехии.

В соревновании примут участие все 55 сборных. Уже после завершения первого розыгрыша УЕФА было принято решение о вводе нового формата Лиги наций с сезона-2020/2021. Лиги A, B и C стали включать в себя по 16 команд, Лига D — 7 команд.

Участники будут распределены на группы по 4 команды (исключение — одна группа Лиги D, где будет 3 команды). Жеребьевка групповой стадии пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме.