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Португалия — Франция: стартовые составы команд на матч Лиги наций

21:33
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В матче Лиги наций сборная Португалии на своем поле примет Францию. Стали известны стартовые составы команд.

Нападающий французов Кильян Мбаппе пропускает эту встречу из-за травмы.

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Фонт, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу, Бруну Фернандеш, В.Карвалью, Жоау Феликс, Бернарду Силва, Роналду.

Франция: Ллорис, Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар, Канте, Рабьо, Погба, Коман, Гризманн, Марсьяль.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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