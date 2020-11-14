Португалия — Франция: стартовые составы команд на матч Лиги наций
В матче Лиги наций сборная Португалии на своем поле примет Францию. Стали известны стартовые составы команд.
Нападающий французов Кильян Мбаппе пропускает эту встречу из-за травмы.
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Фонт, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу, Бруну Фернандеш, В.Карвалью, Жоау Феликс, Бернарду Силва, Роналду.
Франция: Ллорис, Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар, Канте, Рабьо, Погба, Коман, Гризманн, Марсьяль.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.