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Франция обыграла Португалию, Швеция победила Хорватию

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Франция обыграла Португалию. Фото Федерация футбола Франции.
Франция обыграла Португалию. Фото Федерация футбола Франции.
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В матче пятого тура дивизиона А Лиги наций сборная Франции победила команду Португалии (1:0) благодаря голу Нголо Канте. Сборная Швеции выиграла у Хорватии (2:1).

Франция с 13-ю очками лидирует в третьей группе. У Португалии 10 очков и вторая позиция. У Хорватии и Швеции по три очка.

Лига наций A

Группа 3

Португалия — Франция — 0:1 (0:0)

Гол: Канте, 54.

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Данилу Перейра (Сержиу Оливейра, 84), Виллиам Карвалью (Жота, 56), Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 72), Криштиану Роналду, Бернарду Силва (Тринкан, 71), Жоау Феликс (Паулинью, 84).

Франция: Ллорис, Павар, Кимпембе, Варан, Эрнандез, Канте, Рабьо, Погба, Гризманн, Коман (Тюрам, 60), Марсьяль (Жиру, 78).

Предупреждения: Данилу Перейра, 31. Ллорис, 62. Канте, 79. Эрнандез, 82.

Судья: Штилер (Германия).

14 ноября. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

Швеция — Хорватия — 2:1 (2:0)

Голы: Кулушевски, 36 (1:0). Даниэльсон, 45+2 (2:0). Даниэльсон, 82 — в свои ворота (2:1).

Швеция: Ольсен, Лустиг, Бенгтссон, Линделеф, Даниэльсон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Олссон, Кулушевски (Классон, 74), Берг.

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Баришич, Понграчич (Мелняк, 77), Уремович (Юранович, 41), Модрич, Ковачич (Рог, 77), Влашич, Брекало (Петкович, 77), Перишич, Будимир (Пашалич, 63).

Предупреждения: Чалета-Цар, 35. Брекало, 68. Экдаль, 86.

Судья: Зиберт (Германия).

14 ноября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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