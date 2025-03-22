Сборные Португалии и Дании встретятся в четвертьфинале Лиги наций

Сборные Португалии и Дании встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА в воскресенье, 22 марта. Игра пройдет на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне (Португалия), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня плей-офф Лиги наций. Ключевые события игры Португалия — Дания можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также ведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста.

Лига наций A. 1/4 финала.

23 марта, 22:45. Jose Alvalade (Лиссабон)

Первая игра Дании и Португалии в четвертьфинале состоялась в Копенгагене в четверг, 20 февраля, и завершилась победой датчан со счетом 1:0.