22 марта, 21:45

Португалия — Дания: время начала матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Сборные Португалии и Дании встретятся в четвертьфинале Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Португалии и Дании встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА в воскресенье, 22 марта. Игра пройдет на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне (Португалия), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня плей-офф Лиги наций. Ключевые события игры Португалия — Дания можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также ведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста.

Лига наций A. 1/4 финала.
23 марта, 22:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
5:2
Дания

Первая игра Дании и Португалии в четвертьфинале состоялась в Копенгагене в четверг, 20 февраля, и завершилась победой датчан со счетом 1:0.

Сборная Дании по футболу
Сборная Португалии по футболу
