Португалия — Дания: трансляция матча 1/4 финала Лиги наций
Португалия сыграет с Данией в 1/4 финала Лиги наций 23 марта
Сборные Португалии и Дании встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и начнется в 22.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Ключевые события встречи Португалия — Дания будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
В первом матче датская сборная обыграла португальцев с минимальным счетом — 1:0.
