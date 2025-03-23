Сборные Португалии и Дании встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Ключевые события встречи Португалия — Дания будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций A. 1/4 финала.

23 марта, 22:45. Jose Alvalade (Лиссабон)

В первом матче датская сборная обыграла португальцев с минимальным счетом — 1:0.

