24 марта, 01:26

Португалия выиграла у Дании в дополнительное время и прошла в полуфинал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии Франсишку Консейсау и Криштиану Роналду празднуют гол в ворота Дании.
Фото Reuters

Сборная Португалии дома обыграла Данию в ответном матче 1/4 финала Лиги наций — 5:2 доп. вр.

В основное время у хозяев забили Криштиану Роналду и Франсишку Тринкан, еще один мяч в свои ворота отправил защитник датчан Йоаким Андерсен. В начале встречи Роналду не реализовал пенальти.

У гостей в основное время отличились Расмус Кристенсен и Кристиан Эриксен.

В дополнительное время за сборную Португалии забили Франсишку Тринкан и Гонсалу Рамуш.

Португальцы победили датчан со счетом 5:3 по сумме двух встреч и вышли в полуфинал Лиги наций, в котором сыграют против Германии.

Лига наций A. 1/4 финала.
23 марта, 22:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
5:2
Дания

