Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 20:45

Португалия — Чехия: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

9 июня Португалия сыграет с Чехией в матче Лиги наций
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

В четверг, 9 июня, Португалия сыграет с Чехией в матче группы 2 Лиги наций A. Встреча пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30 (мск).

5 июня португальская команда разгромила Швейцарию (4:0), а чехи сыграли вничью с Испанией (2:2).

В последних двух личных встречах Португалия обыграла Чехию (1:0, 3:1).

Лига наций A. Группа 2
09 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Чехия

Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Скатертью дорога. Почему уход Паоло Ваноли может спасти «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швейцария — Испания: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости