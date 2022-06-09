9 июня Португалия сыграет с Чехией в матче Лиги наций

В четверг, 9 июня, Португалия сыграет с Чехией в матче группы 2 Лиги наций A. Встреча пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30 (мск).

5 июня португальская команда разгромила Швейцарию (4:0), а чехи сыграли вничью с Испанией (2:2).

В последних двух личных встречах Португалия обыграла Чехию (1:0, 3:1).