Португалия — Чехия: видеообзор матча Лиги наций

Сборная Португалии обыграла Чехию (2:0) в матче Лиги наций. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе».

Оба гола в этой встрече были забиты в первом тайме. На 33-й минуте Жоау Канселу открыл счет, а спустя 5 минут Гонсалу Гедеш забил второй мяч португальцев.

Португалия с 7 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Чехия — третья с 4 баллами.

В следующем матче Португалия встретится с Швейцарией, а Чехия сыграет против Испании. Игры состоятся 12 июня.