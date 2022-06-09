Голы Канселу и Гедеша помогли Португалии выиграть у Чехии в Лиге наций

9 июня сборная Португалии одержала победу над Чехией (2:0) в матче группы 2 дивизиона А Лиги наций-2022. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе».

В составе португальцев голы забили Жоау Канселу и Гонсалу Гедеш. Две голевые передачи на свой счет записал Бернарду Силва.

Форвард «Локомотива» Ян Кухта вышел с первых минут на поле в составе чехов, но результативными действиями не отметился и был заменен после первого тайма.

Португалия с 7 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Чехия — третья с 4 баллами.