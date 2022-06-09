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9 июня, 23:36

Голы Канселу и Гедеша помогли Португалии выиграть у Чехии в Лиге наций

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в матче Лиги наций с Чехией.
Фото Reuters

9 июня сборная Португалии одержала победу над Чехией (2:0) в матче группы 2 дивизиона А Лиги наций-2022. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе».

В составе португальцев голы забили Жоау Канселу и Гонсалу Гедеш. Две голевые передачи на свой счет записал Бернарду Силва.

Форвард «Локомотива» Ян Кухта вышел с первых минут на поле в составе чехов, но результативными действиями не отметился и был заменен после первого тайма.

Португалия с 7 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Чехия — третья с 4 баллами.

Лига наций A. Группа 2
09 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
2:0
Чехия
Голы
Жоау Канселу, 33 (1:0), Гонсалу Гедеш, 38 (2:0)
Португалия
Кошта Пепе Рафаэл Геррейру Жоау Канселу Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 68) Данилу Перрейра Виллиам Карвалью (Витинья, 68) Гонсалу Гедеш (Палинья, 88) Рубен Невеш (Жоау Моутинью, 88) Криштиану Роналду Диогу Жота (Леан, 80)
Чехия
Станек Зима Брабец Цоуфал Гавел (Емелка, 46) Матею (Крал, 80) Садилек Лингр (Пешек, 47) Соучек Хложек (Влканова, 73) Кухта (Юречка, 47)
Предупреждения
Виллиам Карвалью 3’, Криштиану Роналду 52’, Леан 87’, Жоау Канселу 90’  -  Соучек 24’, Матею 35’
Судьи
Юг (Словения)
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
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