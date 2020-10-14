Португалия без Роналду разгромила Швецию, Англия проиграла дома Дании

Португалия разгромила Швецию в матче Лиги наций — 3:0. Дубль в составе португальцев оформил Диогу Жота. В игре не смог принять участия лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Ранее у 35-летнего форварда был выявлен коронавирус.

В группе 2 Лиги наций A Англия дома уступила Дании. Единственный мяч забил Кристиан Эриксен, проводивший сотый матч за сборную. В другой игре группы Бельгия взяла верх в выездной встрече с Исландией — 2:1. Дубль оформил Ромелу Лукаку. Бельгийцы вышли в лидеры таблицы группы, датчане догнали англичан, а исландцы еще не набрали ни одного очка.

В матче группы 1 Польша крупно победила Боснию и Герцеговину — 3:0. Дубль оформил Роберт Левандовски. Польшая вышла в лидеры группы благодаря потере очков Италией и Голландией в очной встрече — 1:1.