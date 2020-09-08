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«Пора сосредоточиться на начале сезона в АПЛ». Ван Дейк ждет старт чемпионата

02:31
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Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк после поражения от Италии в Лиге наций (0:1) отметил, что нужно провести работу над ошибками. Также он думает уже о старта сезона в Англии.

«Сложная игра против хорошей команды Италии. Можем многому научиться и унести с собой в следующий международный перерыв! Поднять голову и двигать дальше. Пора вернуться в «Ливерпуль» и сосредоточиться на начале сезона в АПЛ в эти выходные!» — написал ван Дейк в Twitter.

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