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«Понимаем значимость матча». Газинский — об игре с Венгрией

15:32
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Полузащитник сборной России Юрий Газинский перед матчем группового турнира Лиги наций против Венгрии рассказал, что рад вернуться в команду после травмы, а также отметил уровень соперника.

— Уже встречались со сборной Венгрии перед кубком конфедераций, очень хорошая команда. Мы понимаем значимость матча, поэтому сегодня тренерский штаб нам подскажет на теоретическом занятии, как правильно действовать завтра и в бой.

— Вас не было в сборной больше года, с каким настроением приехали в команду, скучали ли по сборной?

— Безусловно переживал за сборную. Когда пропускаешь такое количество времени, хочется поскорее вернуться в команду и вместе добиваться результата. Очень рад, что удалось вернуться и постараюсь оправдать ожидания.

Венгрия — Россия

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