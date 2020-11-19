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Помощник главного тренера сборной Италии назвал причину успеха команды

03:43
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Помощник главного тренера сборной Италии Альберико Эвани после победы над Боснией в Лиге наций (2:0) поблагодарил игроков за отношение к игре. Итальянская команда не проигрывает на протяжении двух лет.

— Мы знаем: если показываешь хороший футбол, то результаты обязательной придут, — цитирует пресс-служба УЕФА Эвани. — Мы играли с таким настроем на протяжении долгого периода. Остается только поблагодарить парней за их отношение к игре за сборную.

Босния и Герцеговина — Италия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030124--bosnia-and-herzegovina-vs-italy/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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