Помощник главного тренера сборной Италии назвал причину успеха команды

Помощник главного тренера сборной Италии Альберико Эвани после победы над Боснией в Лиге наций (2:0) поблагодарил игроков за отношение к игре. Итальянская команда не проигрывает на протяжении двух лет.

— Мы знаем: если показываешь хороший футбол, то результаты обязательной придут, — цитирует пресс-служба УЕФА Эвани. — Мы играли с таким настроем на протяжении долгого периода. Остается только поблагодарить парней за их отношение к игре за сборную.