Де Брейне вошел в топ-10 по голам за сборную Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне отметился голом в матче группового турнира Лиги наций против Польши (6:1).

Таким образом, 30-летний хавбек вошел в десятку лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии. На счету Де Брейне 24 гола в 90 матчах.

Среди действующих игроков больше мячей забили только Эден Азар (33 гола) и Ромелу Лукаку (68 голов), который является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной.