Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

8 июня, 23:52

Де Брейне вошел в топ-10 по голам за сборную Бельгии

Читать «СЭ» в

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне отметился голом в матче группового турнира Лиги наций против Польши (6:1).

Таким образом, 30-летний хавбек вошел в десятку лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии. На счету Де Брейне 24 гола в 90 матчах.

Среди действующих игроков больше мячей забили только Эден Азар (33 гола) и Ромелу Лукаку (68 голов), который является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной.

Кевин де Брейне
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Трансферы в КХЛ – какая-то жесть: в «Торпедо» едет японец, «Автомобилист» воюет с новичками из Финляндии, «Ак Барс» еле вписывается под потолок зарплат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига наций, результаты 8 июня: Уэльс проиграл Нидерландам и другие матчи
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости