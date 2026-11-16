Деклан Райс: «Мы знали, что можем обыграть сборную Испании»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу над сборной Испании (3:2) в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги наций.

«Мы знали это с первой минуты — наши первые десять минут были, пожалуй, лучшими в нашей игре. Это было давление, давление, давление — мы могли забить два или три. Если бы мы не остались в меньшинстве, мы бы больше владели мячом, начали бы видеть, как они больше прыгают, начали бы видеть больше пространства и начали бы видеть, как наши атакующие игроки расцветают так, как они это делали во втором тайме. Отыграть полчаса вдесятером и выиграть 3:2 у такой команды — это огромно.

Мы знали, что можем их обыграть. Сообщения от тренера после матча с Хорватией были настолько позитивными. Все подталкивают друг друга вперед, зная, что мы приедем сюда не для того, чтобы отсиживаться в обороне и пытаться поймать их на контратаке», — цитирует футболиста ITV Sport.

Англия (15 очков после 6 игр) заняла 1-е место в таблице группы 3 дивизиона А Лиги наций.