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Полуфиналы Лиги наций: Испания — Италия, Бельгия — Франция

19:39
Лига наций. Фото УЕФА.
Лига наций. Фото УЕФА.
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В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка финального турнира Лиги наций УЕФА сезона-2020/21. В 1/2 финала Испания сыграет с Италией, а Бельгия — с Францией.

Финальный турнир примет Италия. Матчи пройдут в Милане и Турине. Первым победителем турнира стала сборная Португалии в 2019 году.

Полуфиналы состоятся 6-7 октября 2021 года, матч за третье место и финал — 10 октября. Матч между Испанией и Италией состоится в Милане 6 октября на «Сан-Сиро». 7 октября Бельгия и Франция определят победителя в Турине на стадионе «Ювентуса» «Альянц Стэдиум».

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