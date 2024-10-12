Сборные Польши и Португалии встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Польши и Португалии встретятся в Лиге наций УЕФА в субботу, 12 октября. Игра пройдет на Национальном стадионе в Варшаве, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку вечерних матчей игрового дня в формате мультикаста.

Ключевые события игры Польша — Португалия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды выступают в группе 1 лиги А. На старте этого сезона Лиги наций Польша обыграла Шотландию и уступила Хорватии, а Португалия победила в обеих встречах с теми же соперниками.

Ответный матч с участием этих команд запланирован на 15 ноября.