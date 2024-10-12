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12 октября, 23:42

Сборная Португалии обыграла Польшу в Лиге наций, Роналду забил победный гол

Сергей Разин
корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Сборная Португалии в матче группового турнира Лиги наций обыграла Польшу со счетом 3:1.

В составе португальцев отличились Бернарду Силва и Криштиану Роналду, поляки ответили точным ударом Петра Зелиньского, еще один гол в свои ворота забил Ян Беднарек.

В других матчах игрового дня Испания обыграла Данию (1:0), Сербия победила Швейцарию (2:0).

После этого матча Португалия с 9 очками в трех матчах занимает первое место группы 1 лиги A, Польша с 3 очками — на третьей строчке.

Лига наций A. Группа 1
12 окт, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
1:3
Португалия

Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Португалии по футболу
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