Сборная Португалии обыграла Польшу в Лиге наций, Роналду забил победный гол

Сборная Португалии в матче группового турнира Лиги наций обыграла Польшу со счетом 3:1.

В составе португальцев отличились Бернарду Силва и Криштиану Роналду, поляки ответили точным ударом Петра Зелиньского, еще один гол в свои ворота забил Ян Беднарек.

В других матчах игрового дня Испания обыграла Данию (1:0), Сербия победила Швейцарию (2:0).

После этого матча Португалия с 9 очками в трех матчах занимает первое место группы 1 лиги A, Польша с 3 очками — на третьей строчке.