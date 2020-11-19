Голландия вырвала победу у Польши

Сборная Голландии одержала волевую победу над Польшей в 6-м туре Лиги наций (2:1).

Несмотря на победу, голландцы стали вторыми в своей группе. Польша финишировала третьей.

Лига наций A

Группа 1

Польша — Голландия — 1:2 (1:0)

Голы: Юзвяк, 6 (1:0). Депай, 77 — с пенальти (1:1). Вайналдум, 84 (1:2).

Польша: Фабяньски, Глик, Кендзера, Беднарек, Реца (Рыбус, 81), Крыховяк (Линетти, 71), Клих, Зелиньски (Модер, 71), Юзвяк, Левандовски (Пентек, 46), Плахета (Грощицки, 76).

Голландия: Крул, Блинд (Л.де Йонг, 84), ван Анхолт (Вейндал, 70), де Фрай, Хатебур (Дюмфрис, 57), Вайналдум, Классен (ван де Бек, 71), Ф.де Йонг, Депай, Мален, Стенгс (Бергхейс, 70).

Предупреждения: Крыховяк, 14. Беднарек, 77. Юзвяк, 82.

Судья: Гринфельд (Израиль).

18 ноября. Хожув. Стадион «Шленски».