Погба: «Никогда мне еще не было так сложно»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поделился мнением о своем нынешнем положении.

«Никогда в карьере мне еще не было так сложно. Вызов в сборную Франции — глоток свежего воздуха. У нас удивительная команда, просто волшебная», — цитирует Погба RMC.

В текущем чемпионате АПЛ 27-летний Погба провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии занимает 14 место, имея в активе 10 очков после восьми туров.