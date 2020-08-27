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У Погба выявлен коронавирус. Он не включен в заявку сборной Франции на матчи Лиги наций

15:22
Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с заявкой команды на сентябрьские матчи в Лиге наций против Швеции (5 сентября, Стокгольм) и Хорватии (8 сентября, Париж — Сен-Дени).

По информации журналиста Николо Шира, у хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба диагностирован коронавирус. Футболиста заменит 17-летний полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга.

В минувшем сезоне 27-летний Погба провел 22 матча за «МЮ», забил один гол и сделал три результативные передачи.

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