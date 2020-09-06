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Победная раздевалка сборной России после матча с Венгрией

21:33
Сборная России после победы над Венгрией. Фото Twitter сборной России
Сборная России после победы над Венгрией. Фото Twitter сборной России
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Сборная России опубликовала фотографию победной раздевалки после матча Лиги наций с Венгрией. Россияне победили 3:2, голами отметились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Мариу Фернандес.

Венгрия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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