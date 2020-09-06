Победная раздевалка сборной России после матча с Венгрией
21:33
Сборная России опубликовала фотографию победной раздевалки после матча Лиги наций с Венгрией. Россияне победили 3:2, голами отметились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Мариу Фернандес.
Победная раздевалка! ААААААААААААААА! #НашиПарни pic.twitter.com/VMixrdjhoq— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2020
Опрос
проголосовало: 2454Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Венгрией?
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020