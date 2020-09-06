Победная раздевалка сборной России после матча с Венгрией

Кто был лидером сборной России в матче с Венгрией?

Антон Шунин Мариу Фернандес Андрей Семенов Георгий Джикия Федор Кудряшов Магомед Оздоев Роман Зобнин Алексей Ионов Антон Миранчук Далер Кузяев Артем Дзюба Юрий Жирков Юрий Газинский Вячеслав Караваев