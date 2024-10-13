Петраков покинул пост главного тренера сборной Армении после поражения от Северной Македонии
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков покинул свой пост, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.
67-летний украинец отправлен в отставку после поражения в матче группового турнира Лиги наций против Северной Македонии (0:2).
Петраков возглавлял сборную Армении с января 2023 года. Команда с 4 очками занимает второе место в группе 4 лиги C. В следующем матче Армения 14 ноября встретится с Фарерскими островами.
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