Петраков покинул пост главного тренера сборной Армении после поражения от Северной Македонии

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков покинул свой пост, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.

67-летний украинец отправлен в отставку после поражения в матче группового турнира Лиги наций против Северной Македонии (0:2).

Петраков возглавлял сборную Армении с января 2023 года. Команда с 4 очками занимает второе место в группе 4 лиги C. В следующем матче Армения 14 ноября встретится с Фарерскими островами.