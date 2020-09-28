Первый канал покажет матч России с Турцией в Лиге наций. Встреча пройдет в Москве 11 октября, начало трансляция — в 21:40.

Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на три домашние игры в октябре: со Швецией (товарищеский матч 8 октября) и матчи Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

После двух побед над Сербией и Венгрией Россия лидируют в своей группе.