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Первый канал покажет матч России с Турцией

19:42

Первый канал покажет матч России с Турцией в Лиге наций. Встреча пройдет в Москве 11 октября, начало трансляция — в 21:40.

Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на три домашние игры в октябре: со Швецией (товарищеский матч 8 октября) и матчи Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

После двух побед над Сербией и Венгрией Россия лидируют в своей группе.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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