24 марта, 14:54

Педри считает, что Испания вышла в полуфинал Лиги наций благодаря Унаи Симону

Сергей Ярошенко

Полузащитник сборной Испани Педри назвал секрет победы национальной команды в ответном матче 1/4 финала Лиги наций против сборной Нидерландов (3:3, пен. 5:4).

«Это было бы невозможно без Унаи Симона, который всегда совершает один или два сейва. Это был тяжелый матч. Нидерланды — отличная команда, которая играет в хороший футбол, и они всегда стараются владеть мячом. Мы начали хорошо, но каждый раз, когда мы выходили вперед, они сравнивали счет. Дело дошло до пенальти, но у нас есть Унаи», — цитирует Педри официальный сайт УЕФА.

Первый матч между сборными закончился ничьей — 2:2. В полуфинале сборная Испании сыграет против Франции.

Унаи Симон
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Педри (Барселона)
