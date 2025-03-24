Педри считает, что Испания вышла в полуфинал Лиги наций благодаря Унаи Симону

Полузащитник сборной Испани Педри назвал секрет победы национальной команды в ответном матче 1/4 финала Лиги наций против сборной Нидерландов (3:3, пен. 5:4).

«Это было бы невозможно без Унаи Симона, который всегда совершает один или два сейва. Это был тяжелый матч. Нидерланды — отличная команда, которая играет в хороший футбол, и они всегда стараются владеть мячом. Мы начали хорошо, но каждый раз, когда мы выходили вперед, они сравнивали счет. Дело дошло до пенальти, но у нас есть Унаи», — цитирует Педри официальный сайт УЕФА.

Первый матч между сборными закончился ничьей — 2:2. В полуфинале сборная Испании сыграет против Франции.