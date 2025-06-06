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6 июня 2025, 00:47

Педри: «Такого матча против Франции и представить себе не могли»

Евгений Козинов
Корреспондент
Педри.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Испании Педри прокомментировал победу над Францией (5:4) в полуфинале Лиги наций.

«Нервозность была до самого конца. Такого матча мы и представить себе не могли. В игре мы не доминировали, как бы нам того хотелось, зато были эффективны. Начиная с завтрашнего дня, буду думать об этом финале. Будет нелегко, но это очередной финал, так что мы обязаны быть готовыми», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Сборная Испании по футболу
Педри (Барселона)
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