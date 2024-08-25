Пайперс заявил, что соперники Казахстана в Лиге наций не способны конкурировать с лучшими командами

Бывший главный тренер сборной Казахстана Арно Пайперс оценил соперников национальной команды своей страны в Лиге наций-2024/25.

Сборная Казахстана сыграет в группе В3 Лиги В против команд Австрии, Норвегии и Словении.

«Сильные соперники! Но это то, что происходит, если вы делаете все правильно. Гораздо важнее продолжать развитие и использовать для этого Лигу наций. Нелегко на это мотивировать руководство и болельщиков. Однако в развитии необходимо время — и возможность дать новым игрокам игровое время и возможности. Думаю, что соперники думают так же. Такие сборные, как Норвегия и Словения, тоже не способны конкурировать с лучшими командами», — цитирует Пайперса Legalbet.kz

6 сентября национальная команда Казахстана под руководством российского специалиста Станислава Черчесова сыграет против Норвегии в первом туре, а 9-го числа встретится со Словенией.