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Отец Кузяева: «Далер всегда оправдывал доверие Черчесова, сейчас сын в хорошей форме»

14:40
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Агент Адьям Кузяев, представляющий интересы своего сына Далера, прокомментировал «СЭ» вызов 27-летнего полузащитника в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией.

Отметим, что на данный момент футболист находится в статусе свободного агента.

— О вызове сына в сборную узнал от вас, — признался с улыбкой Кузяев-старший. — Это очень хорошая новость. Станислав Саламович всегда доверял, и Далер всегда оправдывал доверие. Нынешний вызов очень важен для него и всей нашей семьи. Сын сейчас в очень хорошей форме, поэтому за него мы не переживаем. Сейчас уже тренировался под руководством персонального тренера, я с ним работаю и другие специалисты.

— Его контрактная эпопея вскоре завершится?

— Надеемся. Пандемия все перевернула и у нас, и в Европе. (Евгений Белоусов)

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