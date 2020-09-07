Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после матча с Украиной в Лиге наций (4:0) остался доволен командой. Также он отметил игру Ансу Фати, который забил дебютный гол.

— Я очень горжусь тем, как мы поработали прошедшую неделю, — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике. — Плодотворно провели время. От каждого игрока — без каких-либо исключений — я получил именно то, чего и ждал — идеальную работу. Увиденное позволяет мне считать, что эти игроки будут делать команду только сильнее.

В 17 лет нормально быть легкомысленным, но Ансу уже достаточно зрелый. Он знает, что нужно делать, чтобы двигаться в верном направлении. Происходящее с ним сейчас он воспринимает скромно и непринужденно.