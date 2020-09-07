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«От каждого игрока я получил именно то, чего и ждал». Луис Энрике — о разгроме Украины

03:03
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после матча с Украиной в Лиге наций (4:0) остался доволен командой. Также он отметил игру Ансу Фати, который забил дебютный гол.

— Я очень горжусь тем, как мы поработали прошедшую неделю, — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике. — Плодотворно провели время. От каждого игрока — без каких-либо исключений — я получил именно то, чего и ждал — идеальную работу. Увиденное позволяет мне считать, что эти игроки будут делать команду только сильнее.

В 17 лет нормально быть легкомысленным, но Ансу уже достаточно зрелый. Он знает, что нужно делать, чтобы двигаться в верном направлении. Происходящее с ним сейчас он воспринимает скромно и непринужденно.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030001--spain-vs-ukraine/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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