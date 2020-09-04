Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

«Ощущалась разница в готовности команд». Главный тренер Сербии прокомментировал поражение от России

00:53

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович подвел итоги матча Лиги наций против России (1:3). По его мнению, на игре сказалась разница в готовности команд.

— Получилась качественная игра, — сказал Тумбакович. — Мы сыграли так, как можем в данный момент. Разница в готовности команд ощущалась. Если бы было больше энергии и сил, то сыграли бы лучше. Когда падает концентрация, то случаются ошибки, из-за которых мы и проиграли. К следующему матчу должны быть готовы уже лучше. (Константин Алексеев)

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 851
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Сербии?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир