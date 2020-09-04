«Ощущалась разница в готовности команд». Главный тренер Сербии прокомментировал поражение от России

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович подвел итоги матча Лиги наций против России (1:3). По его мнению, на игре сказалась разница в готовности команд.

— Получилась качественная игра, — сказал Тумбакович. — Мы сыграли так, как можем в данный момент. Разница в готовности команд ощущалась. Если бы было больше энергии и сил, то сыграли бы лучше. Когда падает концентрация, то случаются ошибки, из-за которых мы и проиграли. К следующему матчу должны быть готовы уже лучше. (Константин Алексеев)