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«Очень хочется играть на высоком уровне и прогрессировать». Караваев — о поражении от Германии

08:52
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Защитник сборной Украины Александр Караваев подвел итоги матча Лиги наций против Германии (1:2).

— Мы сами установили эту планку и стараемся играть по максимуму, — приводит слова Караваева официальный сайт УЕФА. — Многое, бывает, не получается, но дело не в желании или силах. Мы на последних минутах бежим в атаку, стараемся. Очень хочется играть на таком высоком уровне и прогрессировать. Все приезжают в сборную с большим желанием, мы знаем, что защищаем честь страны, в команде прекрасная атмосфера. Отрадно видеть, что болельщики это замечают и поддерживают.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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