«Очень хочется играть на высоком уровне и прогрессировать». Караваев — о поражении от Германии
Защитник сборной Украины Александр Караваев подвел итоги матча Лиги наций против Германии (1:2).
— Мы сами установили эту планку и стараемся играть по максимуму, — приводит слова Караваева официальный сайт УЕФА. — Многое, бывает, не получается, но дело не в желании или силах. Мы на последних минутах бежим в атаку, стараемся. Очень хочется играть на таком высоком уровне и прогрессировать. Все приезжают в сборную с большим желанием, мы знаем, что защищаем честь страны, в команде прекрасная атмосфера. Отрадно видеть, что болельщики это замечают и поддерживают.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.