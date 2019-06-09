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Нойер доволен игрой сборной Германии в матче с Белоруссией

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Капитан сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Белоруссии (2:0). Он отметил, что его команда отлично играла в этой встрече.

– Мы довольны. Мы хотели выиграть на выезде. Это может быть очень сложной задачей против команд, которые просто пытаются защищаться. Мы отлично сработались сегодня, несмотря на то, что не использовали множество наших шансов, – приводит пресс-служба сборной Германии слова Нойера.

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