Нойер доволен игрой сборной Германии в матче с Белоруссией

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Белоруссии (2:0). Он отметил, что его команда отлично играла в этой встрече.

– Мы довольны. Мы хотели выиграть на выезде. Это может быть очень сложной задачей против команд, которые просто пытаются защищаться. Мы отлично сработались сегодня, несмотря на то, что не использовали множество наших шансов, – приводит пресс-служба сборной Германии слова Нойера.

💬 @Manuel_Neuer zu #BLRGER 🇧🇾🇩🇪



„Wir sind sehr zufrieden. Wir wollten auswärts gewinnen. Das ist immer schwer gegen tiefstehende Mannschaften. Wir haben das aber gut gemacht, obwohl wir vorne noch einige Chancen liegengelassen haben."#DieMannschaft | #Stimmen pic.twitter.com/hOPqqBMqdc – Die Mannschaft (@DFB_Team) 8 июня 2019 г.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира