Нойер доволен игрой сборной Германии в матче с Белоруссией

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Белоруссии (2:0). Он отметил, что его команда отлично играла в этой встрече.
– Мы довольны. Мы хотели выиграть на выезде. Это может быть очень сложной задачей против команд, которые просто пытаются защищаться. Мы отлично сработались сегодня, несмотря на то, что не использовали множество наших шансов, – приводит пресс-служба сборной Германии слова Нойера.
💬 @Manuel_Neuer zu #BLRGER 🇧🇾🇩🇪– Die Mannschaft (@DFB_Team) 8 июня 2019 г.
„Wir sind sehr zufrieden. Wir wollten auswärts gewinnen. Das ist immer schwer gegen tiefstehende Mannschaften. Wir haben das aber gut gemacht, obwohl wir vorne noch einige Chancen liegengelassen haben."#DieMannschaft | #Stimmen pic.twitter.com/hOPqqBMqdc
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира